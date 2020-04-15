新店隨機殺人王嫌哭求交保 法院不准

（中央社記者劉世怡台北15日電）男子王姓兇嫌於新店持刀隨機殺死騎士，北檢今依殺人罪起訴移審。北院傍晚召開移審庭，王男哭求想去騎士靈前上香致歉，心繫妻子母親，請求交保。法官庭末諭知續行羈押不禁見。

台北地檢署起訴指出，王男3月13日晚間駕車偕妻外出，因用餐地點與妻子爭執，為發洩情緒、報復妻子不順從他意，持全長30.5公分、刀刃長17公分的料理刀下車，小碎步助跑3步後，朝前方素不相識的林姓騎士背部猛刺一刀，林姓騎士因刀傷致血胸及出血性休克而死亡，依殺人罪起訴，求處最嚴厲之刑。

台北地方法院收案後召開移審庭，王男說，當下沒有殺人犯意，腦袋一片空白，是下意識的動作，後來開車離開現場，是怕附近民眾見他傷人會揍他；自首部分，並非檢方所指的為情勢所逼，並沒有人逼他自首，他非常後悔做這件事。

王男指出，因故買刀放在車上，曾自殘過，不是真的要刺殺被害人，當下被害人穿螢光色雨衣，「看起來像個紙箱」，吸引他的目光，他沒想過要刺穿，語畢又突然改稱，「我剛不知道為什麼會說，看起來像個紙箱」。

法官問王男，與妻吵架為何要刺殺無辜路人，王男回答，這部分，他真的不清楚。公設辯護人則說，王男曾向身心科醫師表達，他有多重人格的病狀，他持刀刺向不認識的路人，是受到精神疾病失控所致，本件為他一人犯案，後續家人會協助他定期就醫及服藥控制情緒，請求交保。

王男向法官請求交保，他哭著說，想去死者靈前上香致歉，就算被死者家屬唾棄毆打也要去，心繫母親及妻子，母親昨天還到看守所請求所方勿刁難，他因工作多年在外，沒好好陪伴母親過節及慶生，他真的不孝；妻子和他一樣從小家庭不完整，同病相憐，所以認識才三、四個月就結婚，妻子至今沒放棄他，每天到看守所看他，以淚洗面，希望能有幾天或幾個月也好，想陪伴妻子及母親，之後會好好面對刑罰。

法官指出，王男坦承持刀朝被害人刺殺一刀等犯罪事實，但否認殺人犯行，辯稱他當時沒有想要殺人，不知刀鋒利，患有精神疾病、不知道發生什麼事等語，考量本件殺人證據明確，王男因細故與妻子爭執就持刀朝陌生人背部深刺一刀，不顧被害人呼救哀嚎，視若無睹，手段凶殘，在行凶後，也不理會妻子要求報警及叫救護車。

法官指出，王男在報警之初，就向警方表示患有精神疾病，有規避審判及逃避法律責任的傾向，王男在案發前幾個月，辭職餐飲業工作，後來從事直播主，收入僅數千元，可見工作及經濟來源不穩定，本件觸犯殺人重罪，王男犯罪嫌疑重大，重罪又常伴隨高度逃亡，認定仍有羈押必要，裁定繼續羈押、不禁見。（編輯：李亨山）1090415