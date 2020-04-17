新北警員火炎山墜谷 頭胸埋土石身亡

苗栗縣三義鄉火炎山是國內著名礫石惡地形，峽谷景觀壯麗但崖邊土石易崩塌，新北市林姓警員17日在懸崖邊拍照時疑因土石鬆動，意外墜落峽谷，不幸身亡。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 109年4月17日

（中央社記者管瑞平、黃旭昇苗栗縣17日電）新北市林姓警員今天休假到苗栗縣三義火炎山踏青，在懸崖邊拍照時疑因土石鬆動而墜落峽谷，苗栗縣消防局動員搜救3小時尋獲，但林員頭胸遭土石覆蓋，已無生命跡象。

苗栗縣消防局下午1時許獲報三義火炎山發生民眾墜落峽谷案件，立即動員警、義消約40人前往搶救，消防隊員自登山口集結後上山；下午2時15分許抵達事故現場，以繩索垂降約120公尺深的峽谷搜救；約下午4時許尋獲傷者，但已無生命跡象。

根據現場搜救人員傳回照片，傷者疑似墜落過程中因重力加速度，宛如倒栽蔥式插入土堆中，頭、胸均遭大量土石覆蓋，右腳明顯骨折，因峽谷內車輛無法抵達，搜救人員申請空勤總隊直升機吊掛，準備後送苗栗縣立體育場後，轉送衛福部苗栗醫院。

經調查，墜谷男子為任職新北市新店警分局碧潭派出所警員林永翰（84年次、警專32期），今天輪休與友人前往火炎山踏青登山，不幸發生意外。

苗栗縣消防局17日下午獲報三義火炎山發生民眾墜落峽谷案件，立即動員前往搶救，消防隊員以繩索垂降至約120公尺深峽谷搜救，雖尋獲林姓傷者，但已無生命跡象。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 109年4月17日

根據現場目擊登山客轉述，事發前，林員雙腳懸空坐在山崖邊，由朋友幫忙拍照，但因附近礫石地質土石易鬆動，就在挪移位置過程中，突然間整個人墜落峽谷，許多人驚聲尖叫，眼前只見一片塵土揚起，林員已消失不見。

有登山客說，從側邊角度看，不難發現林員所在位置下方土石其實已遭掏空，「在那拍照真的很危險」。

當地人士表示，林務局雖在山崖邊設置警告牌，過去仍常見許多遊客為拍攝取景，站在隨時可能崩落的懸崖拍「美照」，令人捏把冷汗，「想不到真的發生悲劇」。

新店警分局表示，林永翰平日工作認真，與同事相處融洽，對於上級交辦的事都能如期完成，4月初深夜執勤巡邏，還以心肺復甦術（CPR）救回失去心跳的老翁一命。

對於林員發生意外，警分局、派出所同仁震驚與哀悼，新店警分局長劉炯炫已指示分局督察組及派出所人員，南下協助家屬治喪事宜。（編輯：戴光育）1090417