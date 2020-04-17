1.8萬未繳房遭法拍暫緩點交 陳男盼要回透天厝

（中央社記者沈如峰基隆17日電）基隆陳姓男子因未繳1.8萬元交通違規罰單，房屋遭法拍，日前向行政執行署宜蘭分署聲明異議。行政執行署今天指示宜蘭分署暫緩點交。陳男今天說，盼透過聲明異議，要回透天厝。

基隆市陳姓男子因未繳交多張交通違規罰單共約新台幣1萬8000元，名下的1棟3樓透天厝在今年元月遭法拍，引起外界討論。行政執行署考量房屋點交後有不可回復性，今天已指示宜蘭分署暫緩點交。

陳男今天在基隆受訪時表示，當初宜蘭分署進屋勘查時，家中的電器價值超過1萬8000元，當初可以先查封家電等動產，為何一定要先查封不動產；但宜蘭分署的回答是「家電是民生必需品要留給義務人生活，因此先不查封」。

陳男認為，難道房子就不是民生必需品嗎？現在房子都沒了，留這些家電還有用嗎？

針對行政執行署已指示宜蘭分署暫緩點交，陳男表示，感謝行政執行署終於聽到基層民眾心聲，接下來希望有關單位要查明宜蘭分署在執行這起法拍案時，相關程序有無違法。

他說，若宜蘭分署有瑕疵，希望房子可以要回，他之後也會以分期付款方式，有誠意將1萬8000元罰單繳清，而不是要靠自己向拍定人買回。

這起案件起於陳男因未繳交多張交通違規罰單共約1萬8000元，名下的3樓透天厝在今年元月遭法拍，以新台幣135萬5400元拍定。

陳男於14日曾在前台大教授陳志龍陪同下，前往法務部行政執行署宜蘭分署基隆辦公室遞交「行政執行聲明異議暨聲請停止點交狀」，認為宜蘭分署在辦理這起案件時有程序違法、超額查封之嫌，並涉及公務員濫權及國賠等問題，相關程序上還能補救，希望行政執行署能立即撤銷或改正。

陳男也曾質疑，當初宜蘭分署查封手續不確實，並沒有在他家門口貼上封條，導致他不知道房子被查封；此外，過去在相關文件送達他家時，也與當時代收的母親筆跡不符合。

不過，宜蘭分署昨天澄清，當初在查封義務人房子時，都有相關執行筆錄，並經書記官、轄區警員、地政事務所人員、移送機關代表人及鎖匠等在場人簽名，查封手續有資料可證明一切依法確實。

宜蘭分署指出，這起案件在去年8月第一次法拍沒有成功，直到今年元月第四拍時，才順利以135萬5400元拍定。義務人在尚未遭法拍成功前，都可向宜蘭分署請求透過有關單位協助紓困或分期繳交罰單的機會，但未見義務人向宜蘭分署聯繫。（編輯：戴光育）1090417