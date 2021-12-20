拒測酒精濃度遭罰18萬元 男遭查封房屋後速繳清

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（中央社記者劉世怡台北20日電）行政執行署台北分署今天表示，一名林姓民眾騎車遭警攔停查獲全身酒氣，林男當下拒絕酒測遭裁罰18萬元拒繳。案經執行署查封他所有房屋並扣押存款後，他今天到場繳清罰鍰。

法務部行政執行署台北分署今天發布新聞稿指出，年近60歲的林姓男子，在民國108年9月5日傍晚5時許， 騎機車行經台北市環河北路一段時，因違規停車遭警察攔停稽查，員警發現林男全身散發酒氣，進行交通稽查與酒精濃度檢測，但林男拒絕測試，案經台北市交通事件裁決所裁罰新台幣18萬元，並於今年5月間移送台北分署執行。

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台北分署指出，林男在今年6月間到台北分署辦理分期繳納，但僅繳納1期3萬元即未續繳，台北分署廢止分期，並發動調查程序，經調查得知他名下有坐落於台北市新生北路一段的房地，並有於銀行開立存款帳戶。

台北分署於12月13日囑託地政機關辦理查封他的房地，並且扣押他的銀行存款；另為調查林男生活狀況，執行人員17日拜訪林男並苦心規勸，林男有感台北分署強力執行的決心，當下承諾將在3天後赴台北分署清償，最終依約在今天到場繳清餘款罰鍰15萬元，也為國家追回1筆罰鍰。（編輯：李亨山）1101220