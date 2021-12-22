男欠繳千筆停車費與罰單 士林分署鐵腕扣車拍賣

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鄧姓男子積欠停車費、罰單上千筆，被鎖定為重點追查車輛，累計達新台幣33萬餘元拒不繳納。行政執行署士林分署日前查扣鄧男車輛，拒絕分期償還請求，將於111年2月拍賣車輛抵繳所欠費用及罰鍰。（士林分署提供）中央社記者蕭博文傳真 110年12月22日

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（中央社記者蕭博文台北22日電）鄧姓男子積欠停車費、罰單上千筆，累計達33萬餘元拒不繳納。行政執行署士林分署日前查扣鄧男車輛，拒絕分期償還請求，將於明年2月拍賣車輛抵繳所欠費用及罰鍰。

法務部行政執行署士林分署新聞稿指出，鄧姓男子強調經濟困難，堅持每月僅能繳納1萬元，卻無法提出任何擔保；執行人員審酌鄧男過去也曾辦理分期，但僅零星繳納即不再履行等情狀，決定拍賣車輛。

士林分署表示，行政執行署為落實交通正義，針對滯納交通罰鍰、停車費、ETC通行費等欠款大戶推動加強執行專案；士林分署為此與台北市停車管理工程處合作，透過路邊停車收費系統及停車場收費系統等設施，追蹤欠款義務人車輛。

士林分署指出，鄧姓男子積欠綜合所得稅、牌照稅、停車費及罰鍰等共1275件，合計新台幣33萬餘元，其中光是停車費及衍生的罰鍰即高達29萬元，顯然是慣性路邊停車卻不依規定繳費，也對未繳停車費的罰鍰置之不理，因此被鎖定為重點追查車輛。

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士林分署執行人員本月17日接獲停管處通報鄧男車輛停車地點後，即派人到場查扣車輛，並拖吊至士林分署查扣車輛保管場；鄧男得知車輛遭查扣，即到士林分署要求辦理分期繳納，但遭拒絕。

士林分署表示，將持續針對欠款大戶採取扣薪、扣款、查封車輛、限制出境及拘提管收等強制措施，呼籲義務人切勿心存僥倖，以免車輛遭查扣拍賣，還需另行支付拖吊及拍賣等相關費用，實在得不償失。（編輯：張銘坤）1101222