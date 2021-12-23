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緬甸華裔男子縱火害9命 4度判死刑發回更審

2021/12/23 17:17
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（中央社記者蕭博文台北23日電）緬甸華裔男子李國輝縱火導致9人身亡，4度遭判死刑；案經上訴，最高法院認為，更二審對於李國輝的就審能力、殺人動機等未詳為調查，今天撤銷原判決發回更審。

最高法院新聞稿指出，依公民與政治權利國際公約設立的「人權事務委員會」，曾以第36條一般性意見第49段宣示，針對面臨特殊障礙情狀致無法有效自我辯護的個人，以及道德可非難性有限的個人，避免判處死刑。

最高法院認為，台大醫院鑑定認為李國輝「可能為安非他命類物質使用障礙症及引發精神病」，但更二審在量刑論斷時，未就此詳為調查、說明，已有調查未盡及理由不備的違法。

此外，最高法院認為，李國輝縱火導致胡姓室友身亡是否出於殺人動機，更二審採信段姓證人證詞，認定李國輝因與胡男時常爭吵而有故意殺人動機，但此部分與其他證人證言不同，仍有調查釐清必要。

全案起於民國106年間，李國輝與女友分手後，自認遭同鄉不斷透過臉書群組播放聲音挑釁，為躲避聲音搬進新北市中和區興南路的出租公寓套房，仍自認其他房間持續傳出羞辱他的聲音。

106年11月22日，李國輝在不滿情緒及報復心切下，於租屋處點燃汽油縱火，造成9人葬身火窟；李國輝落網後坦承縱火，辯稱無殺人故意，看到新聞才知道有人身亡。

一審新北地方法院認定，李國輝以極端放火方式逞一時之快，達應與社會永久隔離程度，依殺人罪量處死刑；案經上訴，二審由高院審理，維持死刑判決。

案經最高法院先後兩次發回更審，高院更一審判處李國輝死刑；更二審認定李國輝有殺人直接故意、屬最嚴重犯罪，雖長期施用毒品，但行為時的精神狀態正常，應負完全的刑事責任，今年4月間仍判處死刑。

案經高院依職權提起上訴，最高法院開庭進行言詞辯論，並徵詢專家學者意見後，今天宣判。（編輯：方沛清）1101223

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