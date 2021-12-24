交流道前黑影亂竄 竹南警發動圍捕逮小豬

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苗栗縣竹南鎮公義路與國道3號香山交流道口附近日前有民眾通報1隻小黑豬出沒亂竄，為避免發生危險，員警與動防所人員花了1個多小時合力圍捕。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 110年12月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣竹南鎮公義路與國道3號香山交流道口附近，日前有民眾通報1隻小黑豬出沒亂竄，擔心發生危險，員警與動防所人員花了1個多小時合力圍捕，順利制伏小豬，結束一場虛驚。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，19日接獲民眾報案指稱，有一頭小黑豬在香山交流道附近穿梭，影響交通安全，因該處車流量大，為避免發生危險，員警先以徒手擒抱抓捕未果，遂轉報苗栗縣政府動物防疫所人員前往協助。

動防所人員到場後，利用捕狗網要捕捉小豬，但聰明的小豬多次突破重圍逃脫，甚至一度要衝上國道，員警見狀也手持捕獸繩，採取分進合擊戰術，雙方纏鬥約1個多小時，才終於套住小豬身體，成功把牠壓制「逮捕」。

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張中表示，小豬身上無明顯外傷，也沒有相關標示，經調閱路口監視器畫面，仍無法判斷小豬是從載運途中脫逃，或是飼養戶走失，倘若是從車輛掉落，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。此外，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，亦可處300元以上600元以下罰鍰，提醒民眾載運貨物務必穩妥後再上路，以免造成交通危害。

苗栗縣政府農業處表示，小黑豬安置期間均無飼主出面認領，且連續2天牠都沒有進食，不吃不喝，已經死亡，不排除小黑豬應是從車輛摔落後，導致內傷，已送至焚化廠火化。（編輯：李錫璋）1101224