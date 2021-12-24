網友稱挺林昶佐攤商賣萊豬 涉加重誹謗等罪遭訴

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（中央社記者林長順台北24日電）台北市東門市場張姓豬肉女攤商今年7月間在臉書專頁上為無黨籍立委林昶佐發聲，遭1名劉姓網友嗆聲賣萊豬，張女提告。台北地檢署今天依加重誹謗、妨害信用等罪起訴劉男。

檢警調查，劉姓網友於7月3日在張女臉書（Facebook）粉絲專頁「采婕Charlene（東門信義肉舖）」留言表示，「豬肉妹、被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」張女提告加重誹謗等罪。

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劉男在偵訊時辯稱，當時政府已開放萊豬，賣萊豬並不犯法，他並非在說張女違法；另外，劉男認為，他質疑張女販賣萊豬屬合理評論。

檢察官偵辦後認為，張女並非政治人物，不需要承受公眾檢視與質疑，張女肉攤有台灣豬認證，並沒有販售進口肉品，劉男言論帶有負面意涵的「閃尿」字眼，屬於情緒發言，並非合理評論，且影響張女商譽，將劉男依法起訴。（編輯：戴光育）1101224