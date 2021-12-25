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台商返家驚見陌生男屋內古董遭盜賣 新北警逮3嫌

2021/12/25 16:57（12/25 17:06 更新）
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新北市警察局三重分局25日指出，53歲黃姓男子日前報案，指他從中國返台、結束檢疫後回家，發現屋況雜亂且有1名陌生男子在屋內，他將門反鎖後男子跳窗逃逸，屋內多項古董等物品遭竊，警方隨即循線追查，逮捕陳姓男子等3人並起出部分贓物。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月25日
新北市警察局三重分局25日指出，53歲黃姓男子日前報案，指他從中國返台、結束檢疫後回家，發現屋況雜亂且有1名陌生男子在屋內，他將門反鎖後男子跳窗逃逸，屋內多項古董等物品遭竊，警方隨即循線追查，逮捕陳姓男子等3人並起出部分贓物。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 110年12月25日
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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）黃姓男台商日前結束檢疫返家驚見家中凌亂且有陌生男子，黃男將門反鎖報警，但陌生男子跳窗逃逸。新北警方追查鎖定3名嫌犯涉將屋內古董盜出變賣，逮捕陳姓男子等3人送辦。

新北市政府警察局三重分局今天下午召開案情記者會指出，15日接獲53歲黃姓男子報案，指他從中國深圳返台並結束COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫後回家，發現屋況雜亂且有1名陌生男子在屋內，他將門反鎖後男子跳窗逃逸，屋內多項骨董等物品遭偷走。

警方立即組成專案小組，經採證及調閱監視器，鎖定37歲陳姓男子疑多次載運屋內物品至外銷贓，日前在台北市大安區忠孝東路四段緝獲陳嫌到案，並在他犯案用的贓車內起出部分贓物。

警方進一步追查銷贓管道，分別在台北市中山區、新北市三重區等地緝獲涉案48歲林姓男子、44歲周姓男子，查扣贓物一批，全案詢後移送新北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1101225

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