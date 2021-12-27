竹聯幫成員涉靈骨塔詐欺 15人受害財損5千萬

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竹聯幫平堂成員孫男和詹男假借成立不動產人頭公司，再由旗下成員鎖定長期持有靈骨塔位的被害人行騙，初估已知被害人至少15人，總財損逾新台幣5000萬元，刑事局偵辦7個月逮15嫌送辦。圖為27日破案記者會上陳列贓證物。中央社記者黃麗芸攝 110年12月27日

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）竹聯幫平堂成員孫男和詹男假借成立不動產人頭公司，再由旗下成員鎖定長期持有靈骨塔位的被害人行騙，至少15人受害、財損逾新台幣5000萬元，刑事局偵辦7個月逮15嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長粘迪超表示，日前接獲被害人報案，指稱遭「上鼎」和「家安」開發有限公司的員工行騙，偽稱兩間知名上市建設公司急須收購靈骨塔位以辦理無主墓遷葬，才能順利完成土地開發行騙。

警方進一步追查，發現有多名被害人都陸續遭相同手法詐欺，損失金額從數十萬元至上千萬元不等，範圍遍布全國。

經專案小組歷時7個月偵蒐，此案以竹聯幫平堂成員27歲孫男、32歲詹男為首，另2名幫派成員魏男和王男為集團幹部，他們自民國108年7月起利用金主出資成立不動產人頭公司。

同時，集團業務員再以人頭公司名義和人頭電話、假名為掩護，向長期持有靈骨塔位的高齡被害人行騙，謊稱其為知名上市建設公司的子公司，因開發土地急須收購靈骨塔位辦理無主墓遷葬才能完成土地開發，願以高價向被害人收購全部靈骨塔位，但需先繳交成交金額6%至20%不等稅金，取得完稅證明後才能順利成交。

若被害人無法支付稅金，詐騙集團便慫恿被害人向集團人頭公司設定抵押不動產進行借貸，隨後再給予人頭公司所印製的骨灰罐提貨單，藉此營造成買賣骨灰罐消費糾紛，作為規避日後法律訴訟或減輕刑責之用。

初估已知被害人至少15人，總財損逾5000萬元，其中單一最高金額受害者為北市松山區的8旬老婦，統計現金和不動產遭詐共計1500萬元。

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專案小組為打擊黑道幫派透過組織犯罪模式非法牟利，先於10月14日起全台兵分多路至「家安、上鼎、雲鼎」3間開發有限公司等23處同步執行搜索，並拘提包括孫男在內等13嫌到案，另陸續清查，又於12月13日查獲2名集團會計。

並查扣客戶名冊、公司名片、業務教戰守則、買賣契約、塔位權狀、行動電話等贓證物，全案依涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌解送台北地檢署偵辦，孫男和詹男裁定羈押、其餘共犯則以5萬至10萬元不等金額交保。（編輯：李亨山）1101227