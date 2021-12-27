嘉義婦人失蹤多日陳屍檳榔園 凶嫌裁定羈押

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義縣林姓婦人失蹤多日，昨天被發現陳屍檳榔園，警方隨後逮捕曾與死者發生拉扯的林姓男子，林男辯稱雙方發生爭執失手打死婦人，嘉義地方法院今天晚間裁定羈押、無禁見。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔今天接受中央社記者訪問表示，經訊問後，被告林男坦承部分犯行，並有現場跡證可佐證，足以認為犯罪嫌疑重大，另審酌被告有湮滅現場證據情事，且殺害被害人犯罪情節嚴重，為避免被告逃亡，裁定羈押無禁見。

警方昨天中午接獲民眾報案指稱，有一名婦人下半身赤裸陳屍在竹崎鄉一處檳榔園內，頭部有明顯傷勢，現場並發現一支疑沾有血跡的龍眼樹枯木。經比對相關跡證，警方確認死者為失蹤多日、現年59歲的林姓婦人，研判是他殺，成立專案小組調查。

經專案小組訪查，林婦生前最後的接觸者為50歲林男，有目擊者指稱22日晚上看到林男尾隨在林婦後面，且兩人曾在案發地附近拉扯。專案小組認為林男涉嫌重大，昨天下午前往林男住處逮人，林男到案後坦承犯案，事後還拿走林婦皮包內的現金新台幣490元。

檢警表示，林婦與林男分別居住在不同聚落，兩人偶爾會在雜貨店喝酒時遇到，並不會一起喝酒，非朋友關係。林男領有身心障礙手冊，平時靠打零工維生。

林男辯稱，兩人原本要合意性交，後來因細故發生爭執，才會先掐住林婦的脖子後，隨手持龍眼樹枯木敲打林婦的頭部，最後只是磨蹭林婦的身體。

對於林男的供詞，檢方明天將會同法醫解剖確認死者林婦死因，並釐清是否遭強制性交，進一步查證林男犯罪動機。

警訊後，全案今天上午依殺人、強盜等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方下午複訊後，認為被告林男涉及殺人罪嫌，且有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。（編輯：陳仁華）1101227