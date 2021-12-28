仰德大道4死車禍 水泥車公司負責人之父遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北28日電）陽明山仰德大道106年間發生水泥車連撞汽機車的4死8傷車禍，水泥車公司陳姓負責人一審判刑4年2月，上訴中。士檢認為陳女之父負責派工出車，也有過失，另行起訴。

士林地檢署起訴指出，阮姓男子於民國106年7月19日駕駛由信詠公司負責人陳美蘭管理的混凝土泵浦車，要前往台北市士林區永公路進行灌漿作業，行經仰德大道3段、新安路口前，追撞同向及對向車輛，先後造成4人死亡、3人重傷、5人輕傷的嚴重車禍事故。

檢察官認為，肇事的混凝土泵浦車車齡近40年，事發時因車輛後差速器的減速驅動齒輪固定螺帽鬆脫，造成中央傳動軸後端與後差速器脫離，並掉落於地面，導致無法正常操作引擎煞車。

檢方查出，這台水泥灌漿車嚴重超載及手煞車系統遭拆除，無法讓車輛達到減速的作用，再加上當時處下坡路段的重力加速度等因素，造成阮男無法正常駕駛車輛而失控。

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檢察官先依過失致死等罪起訴陳美蘭及維修車輛的盧姓人員，一審士林地方法院今年5月間判處陳美蘭4年2月徒刑，維修人員盧姓男子3年6月徒刑，案件上訴二審中。

81歲的陳美蘭之父先前經檢察官處分不起訴，案經台灣高等檢察署發回續查；檢察官認為，陳美蘭之父明知肇事車輛嚴重超載、手煞車系統無法作用，若行駛上路將有發生交通事故的風險，卻仍指派阮姓員工駕車執行灌漿作業，導致本件事故發生，昨天依過失致死等罪嫌起訴。（編輯：李亨山）1101228