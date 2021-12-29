勒斃女友後自殘 男子被依殺人罪起訴

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（中央社記者林長順台北29日電）林姓男子今年10月間見同居女友許姓女子酒醉返家，心生怨懟，以皮帶勒斃女友後自殘，林男送醫後救回，檢察官聲押獲准。台北地檢署今天依殺人罪嫌起訴林男。

台北市中山警分局10月26日晚間獲報，新生北路二段一處民宅有人受傷需救護，警消到場發現58歲許姓女子已明顯死亡多時，左手腕有刀傷且脖上有勒痕，51歲林男則是左手腕有刀傷且流有大片血跡，立即將林男戒護送醫。

警方待林男清醒後，對他做偵訊筆錄，林男坦承殺害許女，警方詢後移送北檢。檢察官複訊後，向台北地方法院聲請羈押。法官裁定新台幣20萬元交保。不過，由於林男無法籌措保釋金，法官改裁定羈押。

檢警調查，從事直銷的許女和林男同居約近1年，各有1子和他們同住，2人平時因感情、工作、金錢等問題發生多次爭吵，雙方協議林男於11月間搬離。

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檢警查出，許女於10月25日晚間與8名友人喝酒聚餐，深夜酒醉後被友人開車送回租屋處。林男因當晚曾接到可疑電話，且許女喝到爛醉如泥，心生懷疑怨懟，持皮帶勒死許女，又到廚房拿菜刀割許女的手腕2刀，確認許女已死亡。

10月26日晚間8時許，林男知道許女的兒子即將放學回家，拿菜刀、美工刀割腕，許女兒子返家後，發現屋內地上有血跡，隨即到許女房內查看，發現許女和林男都倒臥房內，立刻報警求助。（編輯：李錫璋）1101229