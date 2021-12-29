國1高雄端9車追撞1死3傷 一度回堵恢復通行

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國道1號南向373.1公里處29日上午發生9車追撞事故，造成車輛變形毀損，4名受困民眾中，吳姓男子送醫搶救宣告不治，另3人初步處理後送醫。（國道公路警察大隊提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）國道1號南向373.1公里處今天上午發生9車追撞事故，警消到場救出4名受困民眾，其中吳姓男子送醫搶救宣告不治，另3人初步處理後送醫。路段一度回堵，目前已恢復通車。

國道公路警察局第五公路警察大隊中午說明，國1南向373.1公里高雄端（往漁港路高架路段）處上午10時多發生9車追撞事故，勤指中心派遣岡山分隊巡邏車並通知高市119救護前往處理。

警方初步調查，29歲李姓男子駕駛營業大貨車疑因未注意車前狀況追撞前方自小貨車，前方車輛又接續推撞，進而導致9車連環追撞事故。另有一輛對向的自小客車則是被車禍飛散物擊中。

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警消人員到場後救出4名傷者，其中47歲吳男救出時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫後仍於中午近12時宣告不治，另名年約40歲男子意識清醒無明顯外傷，2名女性則有胸痛症狀，救護人員給予初步處置後分送小港醫院、國軍802醫院、高雄榮民總醫院救治。

第五公路警察大隊指出，現場事故已於中午12時17分完全排除，全線恢復通車。各當事人酒測情形仍待檢測，全案由岡山分隊持續處理中。（編輯：謝雅竹）1101229