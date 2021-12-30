屏警出大招 勸說牌、村里廣播遏止酒駕

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為遏止酒駕歪風，屏東警方走入餐廳加強宣導，拿著勸說告示牌逐桌提醒民眾「酒後不開車」，希望降低酒駕肇事，讓交通更為安全。（東港警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月30日

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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）警政署下令加強稽查酒駕攔查勤務，屏東縣警察局為遏止酒駕歪風，不僅啟動巡邏網攔檢，還拿著勸說牌走入餐廳，也透過村里廣播系統宣導，民眾都相當認同。

「喝酒不開車、開車不喝酒」、「杜絕酒駕安全到家」，屏東縣警方拿著勸說告示牌，走入餐廳，逐桌提醒民眾「酒後不開車」，與民眾面對面互動，更容易達到宣導的目的。

東港警分局今天發布新聞稿指出，元旦跨年及尾牙春酒已進入歲末年初冬令進補的酒駕高峰期，東港分局轄區內海產餐廳眾多，防制酒後駕車避免憾事再次發生，東港警分局持續加強取締之外，更在宣導上也下足了功夫，從源頭杜絕酒駕行為，宣導嚴禁酒後駕車，希望能降低酒駕肇事，讓交通更為安全。

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由於明天起就是元旦連假，將會有不少民眾湧入墾丁龍磐公園參加迎曙光活動，恆春警分局今天發布新聞稿表示，因應少數遊客可能會飲酒歡慶跨年，在轄內易發生酒駕地點及時段規劃取締酒駕勤務，全力防制酒駕事情發生。

恆春警分局長陳至瑋指出，除了規劃取締酒駕勤務外，並前往有飲酒的餐廳、酒館實施交通安全宣導，以及透過村里長廣播系統擴大宣導，期盼藉由強力的執法及宣導，能導正民眾酒駕僥倖心態，遏止家庭破碎悲劇再次發生。（編輯：李錫璋）1101230