涉哄抬乾洗手價格 寶齡富錦：全力配合調查
2021/12/30 18:27（12/30 18:40 更新）
（中央社記者韓婷婷台北30日電）寶齡富錦涉哄抬乾洗手價格，今天遭檢調搜索約談。寶齡富錦表示，將全力配合調查，寶齡以誠信作為公司治理最高原則，相信調查結果將可消弭外界疑慮。
寶齡富錦表示，一直秉持健康分享與關懷為企業使命，於疫情期間捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑於全台灣縣市政府、醫院、社福團體及學校，捐贈總量逾6萬餘劑，更於平時致力於偏鄉照護。針對檢調單位調查一事，將全力配合，誠信為公司治理最高原則，相信調查結果將可消弭外界疑慮。
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衛福部於去年3月將酒精、乾洗手等物品列為防疫物資。檢調獲報，寶齡富錦生技販售的酒精類乾洗手價格翻倍，疑似涉嫌哄抬價格。士林地檢署今天指揮調查局展開搜索，約談公司江姓主管等3人到案釐清案情。
檢調今天針對寶齡富錦等處執行搜索，查扣相關帳冊資料，約談公司江姓主管等人到案，調查調整價格緣由，以釐清是否涉犯違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例中的哄抬價格等規定。（編輯：楊蘭軒）1101230
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