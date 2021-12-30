寶齡富錦涉哄抬乾洗手價格 檢調搜索約談
2021/12/30 17:19（12/30 18:40 更新）
寶齡富錦生技股份有限公司販售的酒精類乾洗手疑似涉嫌哄抬價格，士林地檢署30日指揮調查局展開搜索，將約談公司江姓主管等3人到案釐清案情。（圖取自網頁pbf.com.tw）
（中央社記者蕭博文台北30日電）檢調獲報，上市公司寶齡富錦生技股份有限公司販售的酒精類乾洗手價格翻倍，疑似涉嫌哄抬價格。士林地檢署今天指揮調查局展開搜索，將約談公司江姓主管等3人到案釐清案情。
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位於台北市的上市公司寶齡富錦生技股份有限公司製造、販售酒精類乾洗手產品。檢調接獲檢舉指稱，衛生福利部去年3月公告將酒精、乾洗手列為防疫物資後，寶齡富錦以原價2倍價格販售酒精類乾洗手給新客戶。
檢調今天針對寶齡富錦等處執行搜索，查扣相關帳冊資料，約談公司江姓主管等人到案，調查調整價格緣由，以釐清是否涉犯違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例中的哄抬價格等規定。（編輯：方沛清）1101230
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