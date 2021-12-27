哄抬物價商家收回基本工資補助？王美花：近期研議

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物價蠢蠢欲動，經濟部長王美花（圖）27日赴立法院備詢，會前受訪被問及物價聯合稽查小組是否有具體進度時表示，經濟部配合法務部和公平交易委員會做相關調查，會就掌握到的進口成本、廠商提供資訊，做細膩分析並與稽查小組討論。中央社記者施宗暉攝 110年12月27日

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（中央社記者郭建伸台北27日電）物價蠢蠢欲動，跨部會物價聯合稽查小組已展開稽查，經濟部長王美花今天表示，經濟部配合法務部和公平交易委員會做相關調查，會就掌握到的進口成本、廠商提供資訊，做細膩分析並與稽查小組討論。

有關立委建議收回哄抬物價業者收取的基本工資補助，王美花表示，近期將發布相關基本工資補助方案，確實可以在裡面考量如何列入。

立法院經濟委員會今天繼續審查111年度經濟部及所屬單位預算和行政院國家發展基金、離島建設基金、花東地區永續發展基金，並邀請王美花列席。

王美花會前接受媒體訪問，被問到物價聯合稽查小組是否有具體進度時表示，經濟部配合法務部和公平交易委員會做相關調查，調查後會分析成本；經濟部會分析其中的民生物資價格，並提到稽查小組討論。

媒體追問，經濟部如何分析成本。王美花表示，會就掌握到的進口成本、廠商提供資訊，會再細膩分析。

此外，民進黨立委何欣純日前在經濟委員會質詢時建議，部分服務業接受政府補助基本工資卻調漲物價，若經濟部發現調漲物價應收回基本工資補助，王美花當時備詢表示，會納入考慮。媒體今天詢問研擬方向。

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王美花表示，經濟部最近要發布基本工資補助資訊，她會再跟經濟部員工討論，如何納入相關問題。

有關日本福島5縣食品開放議題，王美花表示，經濟部沒有處理日本食品的訊息，但感謝日本歡迎、支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而相關諮商由行政院經貿談判辦公室主責。（編輯：謝佳珍）1101227