更多編輯台推薦新聞：
中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首
國際

中央社2021國際10大新聞 塔利班重掌阿富汗居首

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成
生活

上班族肺部毛玻璃 馬偕無創導航揪早期肺癌診斷率3成變8成

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／國中生助拾荒婦收拾掉落廢紙 民眾讚：找回台灣的樸實
首頁 / 重點新聞

衛生紙喊漲 經長：廠商反映進口成本上漲4到5成

2021/12/24 18:55（12/24 19:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
永豐實證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中抽取式衛生紙漲幅平均約8%。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）
永豐實證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中抽取式衛生紙漲幅平均約8%。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北24日電）旗下有「五月花」等衛生紙品牌的永豐實今天宣布漲價，經濟部長王美花今天表示，有接獲廠商反映稱進口成本上漲40%至50%，並表示會在農曆年前維持原價，她會再向廠商了解相關細節。

永豐實今天證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中台灣8成消費者主要購買的商品抽取式衛生紙，漲幅平均約8%，家樂福、愛買會透過各式促銷活動減輕民眾壓力；全聯則表示，尚未收到漲價通知。

王美花下午出席橋頭科學園區選地招商啟動典禮，並接受媒體聯訪，被問及衛生紙漲價議題時表示，確實有接獲廠商反映稱進口成本上漲40%至50%，衛生紙會盡量微幅調漲，努力在農曆年前維持原價。

王美花說，相關細節會再向廠商了解。

永豐餘消費品實業旗下產品包含紙品及清潔用品2大領域，紙品品牌有「五月花」、「得意」、「柔情」；清潔用品則有「橘子工坊」、「植淨美」、「新淨」等。

至於餐飲業者也頻頻調漲價格，王美花說，業者反映從國外進口海鮮、肉類成本增加，會再進一步了解，而政院已成立跨部會物價稽查小組，調查廠商漲價理由及合理性。（編輯：林淑媛）1101224

延伸閱讀
衛生紙農曆年後調漲 永豐實：抽取式漲幅約8%衛生紙喊漲 家樂福、愛買祭促銷因應美廉社自有與進口商品不漲價 其他品牌仍須考量成本11月CPI年漲2.84%近9年新高 外食費也創高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族