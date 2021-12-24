衛生紙喊漲 經長：廠商反映進口成本上漲4到5成

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永豐實證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中抽取式衛生紙漲幅平均約8%。圖為民眾選購衛生紙。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北24日電）旗下有「五月花」等衛生紙品牌的永豐實今天宣布漲價，經濟部長王美花今天表示，有接獲廠商反映稱進口成本上漲40%至50%，並表示會在農曆年前維持原價，她會再向廠商了解相關細節。

永豐實今天證實，由於原物料上漲，產品將調漲，其中台灣8成消費者主要購買的商品抽取式衛生紙，漲幅平均約8%，家樂福、愛買會透過各式促銷活動減輕民眾壓力；全聯則表示，尚未收到漲價通知。

王美花下午出席橋頭科學園區選地招商啟動典禮，並接受媒體聯訪，被問及衛生紙漲價議題時表示，確實有接獲廠商反映稱進口成本上漲40%至50%，衛生紙會盡量微幅調漲，努力在農曆年前維持原價。

王美花說，相關細節會再向廠商了解。

永豐餘消費品實業旗下產品包含紙品及清潔用品2大領域，紙品品牌有「五月花」、「得意」、「柔情」；清潔用品則有「橘子工坊」、「植淨美」、「新淨」等。

至於餐飲業者也頻頻調漲價格，王美花說，業者反映從國外進口海鮮、肉類成本增加，會再進一步了解，而政院已成立跨部會物價稽查小組，調查廠商漲價理由及合理性。（編輯：林淑媛）1101224