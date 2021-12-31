中油林園廠油漆包商 午休墜樓不治檢方相驗

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄31日電）高雄中油林園廠吳姓外包商油漆工昨天中午在休息時間因不明原因從約3樓高處墜落，廠區同事事後發現緊急送醫急救，但仍宣告不治。雄檢今將會同法醫相驗。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀表示，目前了解事件發生在休息時間，勞動檢查處接獲通報後派員到場了解，現場沒有作業跡象，相關安全措施也都符合規範。後續將調查、釐清事故發生原因。

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高雄市政府警察局林園分局表示，廠區正進行歲修工程，50歲吳男昨天中午因不明原因由從高處墜落，經同事發現通知救護車送東港安泰醫院，但急救後宣告不治。現場初判無打鬥痕跡，今天將由高雄地檢署檢察官會同法醫相驗。

台灣中油指出，昨天中午休息時間時僅吳男獨自留在工地，另外4、5名工人用餐後，中午1時多返回發現不幸，經送醫急救延至下午2時多不治。中油表示，依工作許可證紀錄，吳男在中午11時40分就已下工，附近監視器在12時6分有拍到他墜樓畫面，但沒有拍到完整事發經過。（編輯：孫承武）1101231