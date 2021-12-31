協助同學行賄進清潔隊 男子判休職半年

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（中央社記者林長順台北31日電）前雲林縣北港鎮公所蘇姓清潔隊長，涉嫌協助蔡姓同學以新台幣120萬元代價行賄鎮長，藉此成為正式清潔隊員。蘇男被判拘役50天，緩刑2年。懲戒法院判決蘇男休職6月。可上訴。

判決指出，蘇男於民國108年間擔任北港鎮公司農業課課長兼任清潔隊長，被控居間協助國小同學蔡姓男子行賄北港鎮蕭姓鎮長120萬元，蔡男最後成為清潔隊正式隊員。

雲林地方法院依貪污治罪條例交付賄賂罪，判決蘇男拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，並應自判決確定之日起1年內向公庫支付10萬元。蘇男未上訴，全案確定。雲林縣政府將蘇男降調非主管職，並移送懲戒法院審理。

蘇男答辯指出，蔡男是他國小同學，也是鄰居，兩人相識甚久，蔡男擔任清潔隊臨時人員後即1人獨力支撐整個家庭重擔，十分辛勞，一直渴望能爭取成為正式員工，案發前數年，即一再央求他能引薦爭取，被他回絕10餘次。

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蘇男表示，本案發生前，蔡男情況更為窘迫，因為母親及兄長均罹癌，且離婚後有未成年子女要照養，在醫療及經濟等多重壓力下，更強烈的希望能成為正式隊員，不斷的苦苦哀求他協助，他一時心軟才誤觸法令，非常後悔。

懲戒法院審理後，認為蘇男違失情節非輕，但考量他擔任公務員10多年來，積極參與公共事務，為協助同學取得正式清潔隊員職缺，一時失慮做出違失行為，且於案發後坦白承認，表達悔悟，判決蘇男休職6月。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1101231