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首頁 / 社會

汐止男酒駕與持刀攻擊檳榔攤女店員 遭逮送辦

2022/1/2 11:57（1/2 12:51 更新）
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新北市汐止區1日晚間發生男子（白衣者）酒駕及持刀攻擊檳榔攤女店員，警方獲報後迅速逮人送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 111年1月2日
新北市汐止區1日晚間發生男子（白衣者）酒駕及持刀攻擊檳榔攤女店員，警方獲報後迅速逮人送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 111年1月2日
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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市汐止區汐萬路某檳榔攤昨晚發生一起酒駕傷人案，43歲謝姓男子酒駕疑似按喇叭遭人辱罵，竟持刀攻擊檳榔攤女店員，犯案後逃逸，警方獲報後迅速在1小時內逮人送辦。

汐止警分局今天宣布在短短1小時內偵破酒駕傷害案。汐止派出所所長林建中接受媒體聯訪表示，謝男昨晚用餐時曾飲酒，用餐後開車載妻兒返家時，晚間7時許經過汐萬路時曾超車按鳴喇叭，疑似因聽到路旁檳榔攤女員工辱罵，致引起口角糾紛。

警方表示，謝男於是持約20公分刀進入檳榔攤內，涉劃傷52歲田姓女店員左背部後逃逸，田女遭劃一道5公分撕裂傷，警消獲報將她送醫治療，並展開偵辦。

警方表示，經鎖定對象後迅速將謝男逮捕，及在住家附近起獲作案用刀械，謝男酒測值達0.67mg/L，訊後，警方依酒駕公共危險、傷害等罪嫌將謝男移送法辦。（編輯：李亨山）1110102

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