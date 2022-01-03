更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土增4例 桃園市升級防疫 外出須全程戴口罩
首頁 / 社會

雲林轎車猛撞乘客衝破擋風玻璃 1死2重傷

2022/1/3 18:24（1/3 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣二崙鄉中山路3日下午有1輛轎車疑未發現前方左轉的聯結車，未減速直接撞上聯結車，轎車1名乘客衝破擋風玻璃、駕駛卡在車內當場無呼吸心跳，造成1死2重傷。（民眾提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年1月3日
雲林縣二崙鄉中山路3日下午有1輛轎車疑未發現前方左轉的聯結車，未減速直接撞上聯結車，轎車1名乘客衝破擋風玻璃、駕駛卡在車內當場無呼吸心跳，造成1死2重傷。（民眾提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年1月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣二崙鄉今天下午1輛轎車疑未發現前方左轉的聯結車，未減速直接撞上聯結車，轎車1名乘客衝破擋風玻璃、駕駛卡在車內當場無呼吸心跳，釀成1死2重傷，車禍原因待釐清。

西螺警分局指出，警消獲報趕抵現場，轎車的車頭扭曲變形，地面沒有煞車痕跡，轎車駕駛當場沒有呼吸心跳，轎車1名女乘客衝破擋風玻璃，全身是血倒趴在引擎蓋上，轎車另1名乘客也受傷，車禍造成1死2重傷，救護人員緊急將人送醫搶救，警方正釐清事故原因。

警方調查，聯結車行經二崙鄉中山路東往西，在事故路口左轉往南，轎車則行經中山路西往東。此路口無號誌燈，聯結車駕駛供稱在路口有聽看聽，確認無車時才轉彎。

警方表示，轎車駕駛身分待調查，轎車上的另2名乘客為外籍移工，警分局已派外事人員協助了解事故原因。（編輯：戴光育）1110103

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族