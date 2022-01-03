雲林轎車猛撞乘客衝破擋風玻璃 1死2重傷

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雲林縣二崙鄉中山路3日下午有1輛轎車疑未發現前方左轉的聯結車，未減速直接撞上聯結車，轎車1名乘客衝破擋風玻璃、駕駛卡在車內當場無呼吸心跳，造成1死2重傷。（民眾提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年1月3日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣二崙鄉今天下午1輛轎車疑未發現前方左轉的聯結車，未減速直接撞上聯結車，轎車1名乘客衝破擋風玻璃、駕駛卡在車內當場無呼吸心跳，釀成1死2重傷，車禍原因待釐清。

西螺警分局指出，警消獲報趕抵現場，轎車的車頭扭曲變形，地面沒有煞車痕跡，轎車駕駛當場沒有呼吸心跳，轎車1名女乘客衝破擋風玻璃，全身是血倒趴在引擎蓋上，轎車另1名乘客也受傷，車禍造成1死2重傷，救護人員緊急將人送醫搶救，警方正釐清事故原因。

警方調查，聯結車行經二崙鄉中山路東往西，在事故路口左轉往南，轎車則行經中山路西往東。此路口無號誌燈，聯結車駕駛供稱在路口有聽看聽，確認無車時才轉彎。

警方表示，轎車駕駛身分待調查，轎車上的另2名乘客為外籍移工，警分局已派外事人員協助了解事故原因。（編輯：戴光育）1110103