殺妻男賠償未獲法院審酌 翻案成功刑度少半年

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（中央社記者蕭博文台北4日電）李男殺妻致死，更一審判刑8年定讞。案經非常上訴，最高法院認為，被害人家屬更一審時已同意輕判，更一審卻仍引用一審未取得告訴人諒解等理由，顯有矛盾，改判7年6月。

歷審判決指出，李姓男子被控於民國105年11月15日凌晨2時33分許，因與妻子在台北市內湖區住處飲酒後起爭執，持水果刀朝妻子頸部及身體切割16刀，導致妻子傷重不治，李男也持刀自殘。

一審士林地方法院認定李男因酒醉導致精神障礙程度，判刑8年，刑後監護3年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，改認定李男自招酒醉不應減刑，依殺人罪改判14年徒刑。

案經最高法院發回，高院更一審採信三軍總醫院出具的精神鑑定報告，認定李男在犯案時辨識行為違法的能力減退，一審量刑並無不當，駁回李男與檢察官的上訴，仍判刑8年，刑後監護3年。

更一審判決出爐後，李男與檢察官均未上訴，全案因而定讞。但最高檢察署發現，李男在更一審期間已與被害人家屬和解並完成賠償，更一審卻沒有在判決中說明，仍引用一審判決中的未取得告訴人諒解等理由，有調查證據未盡、理由矛盾等違法。

最高檢察署認為，刑事訴訟法明文規定：「有罪之判決書，科刑時就刑法第57條各款規定事項所審酌之情形，應於理由內載明」，本案已告確定且不利被告，因此由檢察總長江惠民提起非常上訴，以資糾正與救濟。

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最高法院認為，更一審應審酌和解、賠償等事由，卻未於判決理由說明，已有理由不備的違法；此外，卷內和解書載明被害人家屬不另外追究李男刑事責任、同意從輕量刑，更一審卻引用一審判決被告未取得告訴人諒解等情狀作為量刑理由，與卷內事證矛盾。

最高法院認為非常上訴有理由，依法審酌各款量刑事由及和解賠償等情狀，改判李男7年6月徒刑，施以監護3年。（編輯：李亨山）1110104