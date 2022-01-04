警用無線電系統更新 規劃4年分階段汰換

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警政署4日表示，警用無線電建置迄今已使用逾20年，設備老舊、維修經費高且無法跨區通訊，為提升警察通訊保密性與即時通訊，警政署斥資建置數位集群中繼式無線電通訊系統，系統更新案於110年12月30日決標委託三商電腦股份有限公司負責，並於4日完成簽約。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月4日

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）因警用無線電建置使用迄今逾20年，警政署表示，警用無線電系統更新案已於去年底完成招標，今天已和三商電腦股份有限公司完成簽約，規劃各地警局於4年內分階段汰換啟用。

警政署今天發布新聞稿表示，警用無線電建置迄今已使用逾20年，設備老舊、維修經費高且無法跨區通訊，為提升警察通訊保密性與即時通訊，警政署投入新台幣37億餘元建置數位集群中繼式無線電通訊系統。

歷經委託規劃設計及各項招標程序，警政署說，警用無線電系統更新案於去年12月30日決標委託三商電腦股份有限公司負責，並於今天完成簽約。

警政署指出，和舊式類比式無線電相較，警用無線電系統更新案可更提升保密能力、通訊品質及通訊範圍，並有防水、防摔、具無線藍牙等多項功能，可有效提升各類勤務（刑事、交通等）執勤效能。

同時，還可擴大警用無線電通訊範圍，串聯北部、中部、南部、花東及離島等地區的警用無線電通訊，讓員警執勤達到全國通訊零死角的目標。

警政署提到，三商電腦股份有限公司為上市大型系統整合商，且為國內唯一具備3大數位無線電建置實績（台灣鐵路管理局TETRA、台北市警察局P25、高速公路局DMR），它和美商摩托羅拉行動技術公司（Motorola Mobility LLC）合作參與全國警用無線電建置，於最有利標評選過程普獲評選委員肯定，可望順利完成裝備升級。

考量高雄市警察局裝備最為老舊，警政署表示，將規劃其今年先優先汰換並辦理啟動作業，其餘各縣（市）警察局將於4年內分階段汰換啟用新式無線電裝備。

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各階段啟用順序分別為，第1階段：高雄市、屏東縣；第2階段：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣（市）、金門縣；第3階段：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣（市）、台南市；第4階段：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

警政署說，未來新式數位集群中繼式無線電系統建置完成後，將達到國家安全加密等級與全國跨縣（市）區域的通訊功能，滿足警勤任務及使用需求，達成縱向及橫向聯繫的目標，讓無線電成為員警執勤最堅強的後盾。（編輯：張銘坤）1110104