偽變造醫美器材侵權逾億元 警逮5人送辦

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朱姓男子為醫美界著名水貨商，民國108年起設立合法診所，指揮旗下成員林姓女子等人共組偽變造醫美器材集團，以合法掩護非法方式販賣或租借偽變造相關器材牟利，警方獲報蒐證完備後，去年中旬針對朱男等16處住居所執行搜索、拘提，查扣多項證物，全案訊後依法送辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月4日

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）刑事警察局中部打擊犯罪中心今天召開記者會宣布，破獲朱姓男子等5人共組偽變造醫美器材集團，估算侵權市值逾億元，全案依違反藥事法及商標法等罪嫌移送法辦。

警方指出，朱姓男子是醫美界著名水貨商，從民國108年起設立合法診所，指揮旗下成員林姓女子等人共組偽變造醫美器材集團，以合法掩護非法方式販賣或租借方式，偽變造醫美音波拉提超音波儀器探頭牟利，藉以獲取不法暴利。

警方表示，中打接獲檢舉情資後，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，並與高雄市警察局苓雅分局等單位共組專案小組，掌握朱男在南部地區投資的醫美診所，蒐證完備後，於110年5月12日針對朱男等16處住居所執行搜索、拘提。

警方除拘提朱男等人到案，並查扣變造美版鳳凰電波拉提儀器、音波拉提探頭、玻尿酸、肉毒桿菌、音波拉提耗材、原廠電波拉提空盒、手機、電腦主機、寄貨單及進口名車等證物。

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警方指出，扣案證物經產品代理商鑑驗都是偽變造醫美器材，估算侵權市值新台幣逾億元，全案依違反藥事法及商標法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方說，這次查獲的仿冒醫美儀器探頭，不若原廠醫美儀器探頭穩定，使用不當極易造成皮膚燙傷或毀容等後果，嚴重危害民眾身心健康並損及社會經濟利益；呼籲民眾如使用醫美相關產品時，要認明包裝上的「醫療器材許可證字號」及「藥品許可證字號」，才是經衛生福利部核准的藥物。（編輯：謝雅竹）1110104