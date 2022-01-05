黑心水泥等環保犯罪 檢察官王怡仁6人獲金環獎

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法務部長蔡清祥（中）肯定獲110年金環獎6名檢察官林秀敏（右起）、陳建佑、王怡仁、郭靜文（左起）、呂舒雯、廖倪凰認真查緝環保犯罪，眾人5日在法務部媒體茶敘中合影。中央社記者劉世怡攝 111年1月5日

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（中央社記者劉世怡台北5日電）花檢檢察官王怡仁質疑小間廢棄物處理廠可以處理西部大量廢棄土，經追查證實廠方收購後，沒處理直接假冒石灰賣給廠商製水泥。他與5名檢察官獲環保署頒發金環獎殊榮。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，主題為110年金環獎得主經驗分享，由一審檢察官苗栗的廖倪凰、花蓮的王怡仁、台南的呂舒雯、澎湖的陳建佑及二審檢察官林秀敏、郭靜文等6人，分別報告打擊環保犯罪案件。

王怡仁報告時指出，他當初就是不相信小間棄物處理廠的硬體設備等規模可以處理西部大量廢棄土，經抽絲剝繭，追查上下游，果然證實這間處理廠從西部收購大量廢棄土後，沒有做任何處理，直接把它假冒成是天然石灰石（水泥石材）賣給水泥廠去製作水泥，這些黑心水泥是會影響到建築物強度的，此案不法獲利數億元。

王怡仁說，能獲頒金環獎感到慶幸，其實很多檢察官都很認真在辦國土環保案件，此類案件特色是沒有非常明確的被害人，比較沒有掌聲，金環獎可讓這些辦案的檢察官獲得一些鼓勵。

廖倪凰表示，在偵辦環保案件過程中，她認為相當重要的一件事情是，「與其坐在辦公室裡面看卷，不如實際到現場去看看。」她就因此在廢土場對徘徊行人起疑心，要求警方盤查後，追出行人的真實身分，就是廢土場老闆。

呂舒雯指出，在偵辦農地棄置廢棄物案件後，心得為環境破壞通常只是短時間的事，但這些被告通常都沒有能力能使被破壞的環境回復，使得回復環境需要很長的路。

偵辦澎湖中油湖西油庫漏油案的陳建佑則說，環境破壞了要再百分之百回復非常難，因此事前透過各單位與各項機制的預防，真的很重要。

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林秀敏及郭靜文均提及環保案件涉及環保專業及產業技術，檢察官須跨領域整合環、警資源，才能有效查緝犯罪，金環獎也是代表長久以來檢警環團隊合作的成果；期許以公權力繼續守護土地，還給土地應有樣貌及顏色。

法務部長蔡清祥勉勵6人外，強調打擊環保犯罪，確保國土保育是法務部重要的政策，100年結合環保署等成立檢警環平台，一起面對環保犯罪，來立即採取行動，刑事責任由檢方偵辦，行政責任由環保署裁處。（編輯：張銘坤）1110105