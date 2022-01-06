路面大片油漬 高雄4機車連環摔

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高雄市鳥松區中正路與大埤路口上午出現大片油漬，導致4輛機車打滑摔車，4人受傷，其中3人送醫。（高雄市警察局仁武分局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市鳥松區中正路與大埤路口上午出現大片油漬，導致4輛機車打滑摔車，4人受傷，其中3人送醫。警方調閱監視器發現是一輛裝載油料的大貨車漏油，將依道路交通管理處罰條例開罰。

鳥松區中正路與大埤路口上午因路面出現大片油漬，機車道泛著油光，4輛機車行經時相繼打滑摔車，有網友見狀，在臉書上提醒路過民眾要多留意。

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對此，警方說明表示，上午7時42分，4部機車沿鳥松區中正路北向南行駛，因地面油漬導致打滑。轄區仁武分局獲報後，到場疏導交通，協助傷者送醫，現場共4人受傷，其中3人送醫。路面不久後也清除復原。

警方調閱路口監視器後發現，是一輛裝載油料的大貨車行經路口時漏油，已通知肇事車主到案，將依道路交通管理處罰條例處新台幣1萬8000元以下罰鍰。（編輯：唐聲揚）1110106