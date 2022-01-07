中油林園廠火警工人灼傷 勞工局勒令停工開罰

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄7日電）高雄中油林園廠昨天下午火警，外包商莊姓工人輕度灼傷，勞工局已勒令停工，並依職安法開罰新台幣3萬至30萬元罰鍰。環保局也將依空污法開罰10萬到500萬元。

高雄中油林園廠昨天下午1時許發生火警，現場一度出現濃煙烈火，44歲莊姓外包商工人遭輕度灼傷，目前已轉入普通病房，意識清醒、無生命危險。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀今天上午向中央社記者表示，勞檢處接獲通報，中油林園廠因乙炔吸收塔人孔法蘭（兩管線之間相互連線的零件）洩漏，需進行克漏工程，但在搭架時碰撞產生火花引起乙烯燃燒。

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皮忠謀表示，莊姓工人受14%燙傷送醫救治，勞工局也勒令塔槽作業停工，進一步釐清事故原因。對於業者違反職業安全衛生法規定，未提供勞工適當保護，將處以3萬至30萬元罰鍰。

高雄市府環保局則指出，中油公司因乙烯管線洩漏進行克漏作業，搭架過程產生火花造成1名工人燒燙傷。但因後續需將管內乙烯排空至燃燒塔才能維修，結果導致燃燒不完全產生粒狀污染物，將依空污法開罰10萬到500萬元。（編輯：郭諭儒）1110107