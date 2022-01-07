高雄酒駕車禍告別式 罹難家屬提修法等3訴求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄林家遭酒駕衝撞釀1死3傷，罹難者范姓女子的告別式今天在高雄市殯舉行，家屬提出包括盼酒駕修法、維護路權、助被害者度困境3訴求。父女3人重傷目前仍住院不知范女已罹難。

高雄林家1家4口遭男子黃子洋酒駕衝撞釀1死3傷，罹難者37歲范姓女子告別式今天上午在高雄市立殯儀館舉辦，范女的母親今天在現場向市府人員遞交陳情信，提出包括希望政府提出酒駕修法、維護路權、助被害者度困境等3訴求。

不過，由於林姓男子和2名女兒重傷，目前仍在醫院治療觀察，家屬為避免刺激他們，暫時向他們隱瞞范女罹難消息，3人今天皆未到場送最後一程。

對此，高雄市府社會局中午發布新聞稿表示，高雄市長陳其邁除先前3度探視家屬及上香，也捐助新台幣10萬元助生活重建，今天指示市長室主任李幸娟代表出席告別式。

社會局指出，目前犯罪被害人保護協會將協助向高雄地方法院聲請對肇事者財產假扣押；陳其邁也已邀集高雄、橋頭地檢署與市警局、法制局、交通局等相關局處研議相關配套措施達成共識，宣示強力取締執法，嚇阻酒駕。

針對酒駕罰則過輕、無法遏止歪風，市府已提出6大修法建議，未來將修正「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，納入檢舉酒駕獎金相關規定，提高檢舉量，減少酒駕案件。

另外，社會局協助開設愛心捐款帳戶代收，截至上午9時愛心捐款共有963筆，共441萬多元，將持續媒合各界捐款資源協助傷者後續生活重建。（編輯：郭諭儒）1110107