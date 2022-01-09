前偵查佐涉及槍擊命案遭拘提 檢方聲押獲准

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義縣警局前偵查佐侯姓男子涉及5日槍擊命案，昨天遭拘提到案，否認有開槍，檢方今天複訊後，依有湮滅證據、逃亡之虞向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔接受中央社記者訪問表示，經訊問後，被告否認犯行，但槍擊命案有相關證人證述、扣押物證、監視器畫面與嘉義縣警察局槍枝性能檢測報告表可佐證，足以認為被告犯罪嫌疑重大。

洪裕翔指出，被告對於涉案情節避重就輕，所述與其他共犯、證人有所不符，尚待檢警查證釐清犯罪事實。而被告於案發後未立即到案，且從住處逃匿無蹤，顯有逃亡之虞，因此，裁定羈押並禁止接見通信。

檢警表示，侯男警職退休後，從事土方事業，與28歲張姓男子因土方利益發生口角，雙方積怨已深。綽號「包仔」的張男5日深夜駕車戴友人許男行經東石鄉一處土地公廟附近，與侯男等人狹路相逢，雙方即持改造手槍駁火。

過程中，「包仔」張男頭部右側太陽穴遭貫穿槍擊，侯男等人見狀分別駕車逃逸，張男被送醫急救後於昨天宣告不治。

嘉義檢警連日緝凶，在逃的前偵查佐侯男昨天遭拘提，同夥張男、同樣持槍侯男6日出面投案，侯男交出2把改造手槍；傷重不治張男的許姓同夥一樣6日投案，交出改造手槍2把及子彈4顆、彈殼1顆。檢方認為先前到案3嫌均有勾串共犯等情形，7日向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

警職退休的侯男昨天晚間被移送嘉義地檢署複訊，檢方針對案情疑點調查侯男是否也有開槍。至於死者張男將於12日進行解剖，後續依彈道鑑識比對，進一步釐清由誰開槍造成。

檢方複訊後，認為侯男涉及殺人等重罪，供詞避重就輕，且有串證、湮滅證據及逃亡之虞，今天向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：謝雅竹）1110109