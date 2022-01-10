彰化田尾工廠大火 烈焰騰空數公里外可見

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（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）彰化縣田尾鄉一家塑膠工廠今天發生大火，強風助燃燒，黑煙直竄天際，遠在數公里外明顯可見，消防隊拉起多條水線從各方灌救，近傍晚撲滅火勢，無人員受傷，起火原因待調查。

田尾鄉中庄巷一家塑膠工廠下午發生火警，在風勢助長下，工廠很快陷入火海，濃濃黑煙直竄天際，就連數公里外的高速公路都可見到這場大火黑煙，彰化縣政府消防局派遣田尾、二林、北斗、員林等分隊人車趕抵並拉起多條水線灌救，所幸未傳人員傷亡。

消防局透過訊息表示，下午2時7分受理田尾鄉仁里村中庄巷工廠火警，派遣各式消防車33輛、人員69人、救護車1輛，下午3時19分火勢控制、下午4時42分撲滅，燃燒面積初估300平方公尺，無人員受傷。

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工廠附近居民向媒體透露，業者經常將生產的塑膠軟墊、廢棄物等物品隨意放置路邊，好幾年來一直阻礙道路通行，每次路過都覺得易發生危險，很多人向工廠反映仍不改善，這種管理會發生火警實在不意外。

另外，員林市林厝里下午發生一起預拌混凝土車翻覆事故，一輛預拌混凝土車行經彎道疑因車速過快致失去重心而往左側翻車，撞進路旁建築物，駕駛卡在車內動彈不得，消防員使用器具花費一番工夫救出駕駛送醫治療，所幸僅身體擦傷，無生命危險。（編輯：黃世雅）1110110