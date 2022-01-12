台北分署查封房產 男子繳清毒駕等罰鍰22萬元

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（中央社記者蕭博文台北12日電）行政執行署台北分署表示，一名許姓男子積欠毒駕、闖紅燈等罰鍰共計22萬元；執行人員將許男名下公寓辦理查封登記後，許男今天隨即一次繳清全部罰鍰。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，為貫徹酒駕、毒駕零容忍政策，持續配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」及「酒駕裁罰專案」，以展現鐵腕執法決心。

台北分署表示，許姓男子因施用毒品開車、無照駕駛、闖紅燈等，遭台北市交通事件裁決所開出15張罰單，並於110年6月間移送強制執行。此外，許男滯納違反強制汽車責任保險法罰鍰，全部案件滯納金額達新台幣22萬餘元。

台北分署收案後，查出許男名下有一間位於台北市萬華區的公寓，去年12月間函請地政機關辦理查封登記，並定於本月14日現場查封。

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由於許姓男子將公寓設定最高限額抵押權給銀行擔保借款，銀行收到查封登記函後，要求許男儘速處理罰鍰，否則將追償全部債務；許男為避免台北分署的執行作為導致他債務提前到期，今天委託代理人到台北分署一次清償全部罰鍰。

另一方面，士林分署發布新聞稿表示，一名簡姓麵包師傅借名給家人買車，導致積欠上千筆交通違規罰鍰、ETC通行費罰鍰等共計51萬餘元；執行人員協助簡姓麵包師傅辦理分期還款，並安排他發揮所長，製作銅鑼燒、蛋塔等商品到123全國聯合拍賣會上販售以清償欠款。（編輯：張銘坤）1110112