台鐵白沙屯站乘客遭火車拖行 老婦受傷送醫

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台鐵苗栗白沙屯站13日發生84歲黃姓老婦人遭列車拖行意外，站務人員指出，黃婦與妹妹疑在列車啟動後自行開車門下車；傷者妹妹說，兩人是要下火車時遭車門夾住，導致黃婦在月台上拖行10多公尺遠。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）台鐵苗栗白沙屯站發生乘客遭莒光號列車拖行意外，1對老婦姊妹疑似在列車啟動後自行開車門下車，84歲的姊姊卡在車門邊，隨列車前進在月台被拖行10餘公尺，受傷送醫。

苗栗縣消防局指出，近中午11時30分許接獲台鐵白沙屯車站創傷救護通報，救護人員抵達現場時，84歲黃姓老婦已由台鐵人員引導至候車室，身上有多處擦傷，前額、後腦勺腫脹，意識清楚，隨即抬上擔架由救護車送往通霄光田醫院救治。

救護人員指出，同行的患者妹妹表示，兩人是要下火車時，遭車門夾住，導致在月台上拖行10多公尺遠。

台鐵站務人員向採訪記者描述事件發生經過指出，莒光號511次南下列車11時34分到站，乘客陸續下車後，他從列車前端巡到後方，確認車廂車門都已關閉，卻在列車開始啟動時，看見1名婦人「自己開車門跳下月台」。

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站務人員表示，當時68歲的妹妹先跳下月台，後方84歲的姊姊沒完全跳下，身體傾倒，被緩速前進的列車拖行了10多公尺，站方見狀緊急通知列車停止，將兩姊妹安置在候車室，等候救護人員到場。

台鐵人員指出，舊式莒光號為折疊式車門，可手動拉開，懷疑兩婦人可能未察覺到站或來不及下車才發生事故，呼籲民眾如果過站來不及下車，可搭乘至下一站再坐回來，切勿在列車啟動後冒險下車。（編輯：謝雅竹）1110113