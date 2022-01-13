偷萬斤鋼材39萬賤賣9萬 警逮2嫌送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市警察局瑞芳分局13日表示，王姓（中）和林姓男子涉嫌竊取堆放在平溪區一處私人土地上共1.2萬公斤鋼材並賤賣，警方12日逮捕2人，詢後依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年1月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺新北13日電）王姓和林姓男子涉嫌竊取堆放在新北市平溪區一處私人土地上共1.2萬公斤鋼材，市價達39萬元，之後再以9萬元賤賣，警方昨天逮捕2人送辦。

新北市警察局瑞芳分局今天表示，去年8月間接獲民眾報案，指平溪區一處私人土地上置放的鋼材不翼而飛，由於被竊數量龐大，警方立即組成專案小組追查，但因現場人煙罕至且未架設監視器，追查過程十分艱難。

所幸在專案人員鍥而不捨下，擴大調閱監視器，找到關鍵畫面，鎖定對象後向基隆地檢署報請核發拘票，昨天在基隆市逮捕48歲王姓男子，警方上門時，王男一度否認犯案，直到警方出示監視畫面，才突破王男心防坦承犯行，並供出與41歲的林男共謀犯案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，王男與林男在打零工時結識，2人在上工途中發現被害人的私人土地上堆滿鋼材，且現場沒有監視器又無人看管，便賊心大動，謊稱是鋼鐵公司員工，僱請不知情貨車司機協助載運，貨運司機不疑有他，載運2次共1萬2500公斤的鋼材，市價達新台幣39萬元。

得手後，王男再四處兜售賤賣獲利9萬元，不法所得已花用殆盡。警方詢後依竊盜罪嫌，將2人移送基隆地檢署偵辦，警方並將持續追查被竊鋼材下落及2人是否涉及其他刑案。（編輯：張銘坤）1110113