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台南善化平房民宅火警 消防員救出1男送醫

2022/1/13 21:38（1/13 21:51 更新）
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台南市善化區一處平房民宅13日晚間發生火警，消防人員前往灌救，火勢已獲得控制。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月13日
台南市善化區一處平房民宅13日晚間發生火警，消防人員前往灌救，火勢已獲得控制。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月13日
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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市善化區一處磚造平房住宅今天晚間發生火警，消防人員到場後從屋內救出1名年約40多歲男性，意識模糊，初步檢傷臉部及手腳有約20%面積燒燙傷，送往醫院救治。

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台南市政府消防局在晚間7時46分接獲報案，指稱在善化區田寮里一處磚造平房民宅發生火警，屋內疑似有1人受困，先後調派19部各式車輛、43名人員前往灌救，火勢在8時7分獲得控制、8時27分撲滅，初估燃燒面積約40平方公尺，起火原因需進一步釐清。

消防人員灌救過程中從屋內浴室救出1名年約40多歲男性，疑似吸入濃煙意識模糊，臉部、雙手掌、雙腳燒燙傷面積約20%，隨即送往麻豆新樓醫院治療。（編輯：黃世雅）1110113

台南市善化區一處平房民宅13日晚間發生火警，消防人員獲報趕往灌救，並從屋內救出1名年約40多歲男性，緊急送醫救治。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月13日
台南市善化區一處平房民宅13日晚間發生火警，消防人員獲報趕往灌救，並從屋內救出1名年約40多歲男性，緊急送醫救治。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月13日
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