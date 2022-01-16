北聯幫成員組靈骨塔詐騙團 刑事局查獲8嫌送辦

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刑事局16日表示，以北聯幫成員曹男為首的靈骨塔詐欺集團利用申設人頭開發公司，鎖定下市公司賠償客戶名單致電並誘騙購買靈骨塔產品詐財，循線查獲曹男等8嫌送辦。圖為贓證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月16日

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）以北聯幫成員曹男為首的靈骨塔詐欺集團利用申設人頭開發公司，鎖定下市公司賠償客戶名單致電並誘騙購買靈骨塔產品詐財，已知約10人受害，刑事局循線查獲曹男等8嫌送辦。

刑事局今天發布新聞稿表示，偵查第四大隊日前接獲情資，指北聯幫37歲曹姓大哥等人涉嫌自去年3月起籌組靈骨塔詐欺集團，隨即和台北市警察局北投分局、新北市警察局三重分局共組專案小組，並報台北地檢署檢察官指揮偵辦。

根據警方調查了解，此靈骨塔詐欺集團事先以開發公司名義申設人頭公司，取得下市股票公司賠償客戶名單後再亂槍打鳥撥打，向被害者誆稱可將賠償塔位搭配成套賣出，誘騙購買相關產品，最後再謊稱買家因故無法交易要取消，詐財得逞。

據警方初步清查，已知至少有10人受害，歹徒不法獲利新台幣2000萬餘元。

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專案小組長期偵蒐後，見時機成熟，於去年12月發動數波行動，針對人頭公司、詐欺集團機房的雙北市據點搜索，共計10處，查獲主嫌曹男和林姓幹部等8人，現場查扣骨灰罐、教戰手冊1份、點鈔機、手機、電腦主機、筆記型電腦及安非他命、海洛因、FM2等贓證物。

全案詢後全案依涉違反加重詐欺罪及組織犯罪防制條例等罪移請台北地檢署偵辦，曹嫌及林姓幹部聲押獲准。（編輯：李亨山）1110116