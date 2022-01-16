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疑太陽眩光 自小客車下朝馬路匝道追撞保時捷

2022/1/16 17:04（1/16 17:21 更新）
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台中市第六警分局表示，西屯區朝馬路匝道15日下午發生一起追撞車禍，23歲許姓男子駕駛自小客車撞上前方由49歲田姓男子駕駛的保時捷汽車，保時捷汽車右後車尾受損；許男自述是因前方太陽眩光刺目才釀禍。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月16日
台中市第六警分局表示，西屯區朝馬路匝道15日下午發生一起追撞車禍，23歲許姓男子駕駛自小客車撞上前方由49歲田姓男子駕駛的保時捷汽車，保時捷汽車右後車尾受損；許男自述是因前方太陽眩光刺目才釀禍。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市一輛自小客車行經台74線快速道路下朝馬路匝道時，追撞前方的保時捷；警方初步調查，2車駕駛均無酒精反應，追撞車主表示「因太陽眩光、導致視線不清」，肇事原因待調查。

台中市第六警分局今天表示，西屯區朝馬路匝道15日下午4時，23歲許姓男駕駛撞上前方由49歲田姓男子駕駛的保持捷，造成保持捷右後車尾受損。

警方獲報前往現場處理，肇事的自小客車駕駛許男自述因為前方太陽眩光，導致視線不清，才追撞到前方停等的車輛。警方對2車駕駛酒測，都無酒精反應，無人送醫。

車禍的追撞過程被其他行經車輛的行車紀錄器拍下，將影片放上網路，網友看了直呼，「過年前撞到保時捷，賠大了」。（編輯：陳仁華）1110116

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