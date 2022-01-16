國1台南麻豆段2車追撞起火 8人及時逃出

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國道一號南下麻豆路段16日下午發生2輛自小客車追撞事故，其中1輛車起火燃燒，現場火勢猛烈，所幸最終未傳人員傷亡，警消獲報趕到現場，火勢於晚間6時許撲滅。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月16日

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）國道1號南下台南麻豆路段今天下午發生2輛自小客車追撞事故，前方車輛起火燃燒，幸好2車共8人都及時逃生沒有受傷，事故原因正由國道警方進一步釐清。

台南市政府消防局傍晚6時左右獲報，指稱國道1號南下301.5公里處有火燒車事故，消防人員抵達現場時發現其中1輛自小客車火勢猛烈，另1輛自小客車車頭部分受到火勢波及，隨即出水滅火，當時清查2車上共7名大人、1名兒童都及時逃出車外，沒有人員傷亡，火勢於晚間6時許撲滅。

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國道公路警察局第四公路警察大隊發布新聞稿指出，1輛自小客車於傍晚5時58分在國道1號南向301.5公里麻豆路段，疑似因未注意車前狀態撞擊前方另1輛自小客車後，2車停於內側車道，遭撞擊車輛起火燃燒，火勢隨後撲滅，現場因拖吊事故車輛封閉內、中線車道，晚間7時許已恢復全線通車。

國道四隊指出，這起事故沒有造成人員受傷，事故原因由新營分隊調查處理中，呼籲駕駛人行車時專注開車，注意車前狀況，保持安全距離。（編輯：謝雅竹）1110116