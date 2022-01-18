匿蹤技術洩密案罪證不足 更二審判前軍官無罪

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（中央社記者劉世怡台北18日電）前少將參謀長劉黎宗被控將海軍艦艇匿蹤塗料研發資料洩密交付2名前軍官後，輾轉交給中科院研究人員運用。劉早獲緩刑確定。高院更二審今認2前軍官及研究員罪證不足，判無罪。

國防部之前表示，聯勤司令部前少將參謀長劉黎宗涉嫌在民國95年間於聯勤司令部服務期間，取得海軍艦艇匿蹤塗料研發技術相關資料後外流，輾轉交付其他單位研究人員。

國防部也澄清，本案所指匿蹤塗料屬研發階段，經鑑測、評估結果，不符作戰需求，國軍相關裝備並未使用，因此無危及安全之虞。

台灣高檢署分案調查後，認定匿蹤塗料研發技術資料為重要的軍方技術，屬國防上應秘密事項，依洩密等罪起訴劉男、中間人前軍官哈用．勒巴克、石樂山以及研究運用者陳國樑。

台灣高等法院一審審理後，審酌劉男坦承犯行，依洩密及交付秘密兩罪，判劉男應執行1年10個月徒刑，宣告緩刑4年；哈用等3人則各遭判1年4月。

劉男部分，因沒上訴而確定。哈用等3人部分遭最高法院撤銷發回，高院更一審後來判哈用等3人無罪，再遭最高法院撤銷發回，由高院更二審審理。

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高院更二審今天認定，本案機密文件，未依相關規定於封面及內容標示機密文字，也未敘明引用法源與機密要件，被告3人無從知悉或認識這些文件為機密。文件上雖有浮水印暗記，但是標示模糊又不完整，且此浮水印暗記是為管控複（影）印文件的流向，而非標示機密文件之用。

更二審指出，本件檢方舉證不足，無從認定被告有罪，因此判3人無罪。可上訴。（編輯：方沛清）1110118