縱火燒死父親 女認犯行、家人求情二審改判10年

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（中央社記者張榮祥台南18日電）醫學系畢業的台南女子劉瑀涵在自宅縱火造成父親死亡，一審判處12年，全案上訴二審，因劉瑀涵坦承犯行，家人又求情，台南高分院今天改判10年，執行前入相當處所監護2年。

劉瑀涵民國108年5月15日晚上11時許，在住家因細故和母親發生爭執後，攜帶塑膠桶前往加油站購買92無鉛汽油，隔天凌晨4時許返家，並將汽油潑灑在1樓客廳沙發睡墊附近，點火引燃後駕車逃逸。

消防人員獲報後迅速撲滅火勢，但劉瑀涵弟弟卻一氧化碳中毒，出現喉嚨痛等傷害；母親雙側下肢及會陰燙傷、合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群等；父親則因吸入過多濃煙，引發燒燙傷併吸入性嗆傷死亡。

台南地方法院同年12月以劉瑀涵犯下對直系血親尊親殺人罪，判處12年有期徒刑，且在執行前施以監護2年，先行治療避免病情惡化。

全案上訴二審，台灣高等法院台南分院今天改判劉瑀涵10年有期徒刑，執行前入相當處所監護2年，全案可上訴。

合議庭認定劉瑀涵經送嘉南療養院1年多，症狀已有改善，劉瑀涵也在庭上坦承犯行，後悔不已，母親及弟弟更為她求情，因此撤銷改判。（編輯：郭諭儒）1110118