王秉華隨機殺人案二審19日宣判 提訊還押不語

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

男子王秉華（前右）在新北市新店區持刀隨機殺死騎士，一審遭判死刑，二審高等法院審理中，19日將宣判，但他不聆判。二審考量他羈押期限快屆滿，18日提訊他出庭，面對媒體問為何不聆判等均不回答。中央社記者劉世怡攝 111年1月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北18日電）男子王秉華在新北市新店區持刀隨機殺死騎士，一審判死刑，二審的高等法院審理中，明天宣判，但他不聆判。二審考量他羈押期限快屆滿，今天提訊出庭，他還押時不回答媒體提問。

王秉華今天庭訊結束還押時，面對媒體提問為何明天不聆判、認為會逃過死刑嗎？賠償被害人家屬了嗎？他均不回答，僅鞠躬致意。

全案緣於，王秉華於民國109年3月13日晚間駕車偕妻外出，因用餐地點與妻子爭執，在新北市新店區中正路某速食店前臨停，為發洩情緒，持料理刀下車，小碎步助跑3步後，朝前方素不相識的林姓騎士背部猛刺1刀後開車逃逸，林姓騎士送醫不治。王妻報警後，警方到場將王男逮捕。

王男落網後辯稱有精神疾病，一審送精神鑑定後，認定王男犯案時並無精神障礙導致不能辨識行為違法，且泯滅人性，他是被動配合妻子要求才向警方自首，自首並非真誠悔悟，是出於「情勢所迫」，不予減刑，判處死刑。王男提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審先前開庭時，王男認罪並數度鞠躬指稱，「我很抱歉」，過去做過很多偏差的事，遭羈押後很懺悔，希望給他自新機會。

檢辯雙方曾在庭上，針對王男行為是否為「最嚴重之罪」應判死刑部分爭執。

先前開庭，死者的父親曾表示，不認識的人，王男都殘忍殺害，應快點執行死刑，怕放出來可能再殺他人。

死者的母親則哭著求法官，將「殺人魔」王男判死。（編輯：戴光育）1110118