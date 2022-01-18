消防鳳凰獎頒72楷模 詹文榮創會投民力救援

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消防署18日舉辦「110年鳳凰獎楷模頒獎表揚典禮」，包括30名消防人員、29名義消、13名志工獲頒消防楷模，行政院長蘇貞昌（前左6起）和內政部長徐國勇等人出席。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月18日

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）119消防節前夕，消防署今天特別頒發最高榮譽「鳳凰獎」表揚72名楷模。獲獎的台中市災害防救志工總隊長詹文榮曾為地震災民，因有感消防員冒險救難而創台中市迅雷救援協會。

消防署下午舉辦「110年鳳凰獎楷模頒獎表揚典禮」，包括30名消防人員、29名義消、13名志工獲頒消防楷模，行政院長蘇貞昌和內政部長徐國勇都到場表達肯定與感謝。

蘇貞昌致詞表示，每年消防節前夕頒發「鳳凰獎」，就是向全國消防員致上最高敬意，同時也保證政府會用最大資源做大家的後援，包括增添消防人力、資源和修法等，要讓消防員有更多保障。

徐國勇也說，消防、義消及志工們義行善舉已是民眾心中的「活菩薩」，感謝他們在災害第一線勇敢前行救援，為讓他們有更佳執勤救護裝備，政府也投入逾新台幣12億元經費，近期將逐批汰換20年以上老舊消防車輛。

獲獎的台北市義消總隊分隊長張志豪曾於民國109年的北市林森北路錢櫃KTV大火中，自建物7樓成功救下1名待救者；並於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒期間，從民間徵募大量餐盒、護目鏡及防護衣等物資，提供前線救災人員使用。

另1名獲獎楷模為台中市災害防救志工總隊長詹文榮，他是21年前的九二一大地震受災戶，當時看到消防員們冒險前進災區救援深受感動，後來因此創立台中市迅雷救援協會，率民間災害防救團隊參與各種災害救援行動，有效提升救災效能。

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台中市防火宣導志工大隊長張鈴雪自88年起就投入防火宣導工作，積極分享防災知識和為民解惑，並制定系統學習培訓計畫提升志工防火知識及宣導技巧；南投縣救護志工分隊長陳芳佩曾因使用哈姆立克法將嗆奶女兒成功救回，因曾體會生死一瞬間而立志加入救護志工，盡心為民服務。兩人都獲頒為消防楷模。

消防署透過新聞稿表示，全國各項消防工作除由1萬多名消防人員努力執行外，民力運用也多所貢獻，現今共有4萬多名義消、6000多名防火宣導志工、3000多名救護志工及4000多名災害防救志工協勤，攜手合作守護全民安全。（編輯：張銘坤）1110118