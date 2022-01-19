王秉華隨機殺人二審改判無期徒刑 法院：自首減刑

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（中央社記者劉世怡台北19日電）男子王秉華在新北市新店區持刀隨機殺死騎士，一審認定他犯後自首是出於「情勢所迫」判處死刑，二審今天認定他符合自首且適用減刑，撤銷死刑判決，改判無期徒刑。還可上訴。

全案緣於，王秉華於民國109年3月13日晚間駕車偕妻外出，因用餐地點與妻子爭執，在新北市新店區中正路某速食店前臨停，為發洩情緒，持料理刀下車，小碎步助跑3步後，朝前方素不相識的林姓騎士背部猛刺一刀後開車逃逸，林姓騎士送醫不治。王妻報警後，警方到場將王男逮捕。

二審台灣高等法院刑事庭發言人連育群指出，王秉華認罪，本件殺人犯行明確，他在犯後駕車逃逸，但妻子（後來離婚）勸說要求報警之下而決定不再逃逸，將車停靠在路旁，並主動自首向警方告知殺人犯行，面對法律制裁，使警方迅速發覺本案犯罪事實，節省訴訟資源；王男行為符合自首規定，得依法減刑。

連育群強調，一審認為王秉華是被動配合妻子要求才向警方自首，自首並非真誠悔悟，是出於「情勢所迫」，王男行為與自首鼓勵真心悔悟者可得減刑的立法意旨不符，所以不予減刑部分，明顯有違誤。

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二審新聞資料指出，王男於自首時有無要求派遣救護車前往現場救助被害人、是否罔顧被害人即時救助的需求等情形，僅為科刑審酌標準，並非自首減輕其刑要件；就算王男於報案之初自稱患有精神疾病、之後並曾經否認有殺人犯意，此為辯護權行使，並不影響他自首的效力。

二審合議庭指出，王男個性衝動、情緒管理及自我控制能力不佳，僅因當時與妻子發生爭吵，為宣洩心中憤怒情緒，即持刀以背後偷襲方式刺殺與毫無關連的被害人，視人命為草芥，行徑冷血，為達社會防衛目的，並可使王男面對往後的監禁歲月，藉由忍受對自由的渴望，及良心的自責煎熬，悔悟反省所為，並對自己所為罪行負責，因此改判無期徒刑。還可上訴。（編輯：方沛清）1110119