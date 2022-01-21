進口中國製口罩冒充MIT 加利林明進判刑5月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

加利科技負責人林明進被控自中國進口標示MADE IN TAIWAN的口罩，21日一審判刑5月。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北21日電）加利科技負責人林明進民國109年間自中國進口標示MIT的口罩6萬9570片，士林地院考量林男坦承犯行、態度尚可，今天依商品虛偽標記罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。可上訴。

士林地方法院新聞資料指出，林明進為加利科技有限公司負責人，明知在中國大陸地區生產的醫用口罩並非台灣製造商品，仍於民國109年3月間向中國大陸廠商購買6萬9570片口罩，並加上MADE IN TAIWAN的鋼印字樣。

林明進於109年3月29日，以加利公司名義向財政部關務署基隆關報運進口6萬9570片口罩，經基隆關人員開櫃查驗，發現商品標記不實。

士院認為，林明進犯刑法的虛偽標記商品原產國罪，並指林明進明知醫用口罩屬防疫物資，於全球正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，醫用口罩屬民眾必備用品，卻進口中國大陸口罩冒充台灣製口罩，對市場經濟秩序、交易公平及人民健康均有危害之虞。

士院審酌，林明進坦承犯行，態度尚可，且此案口罩已遭扣押，並考量加利公司停工中，林明進現無收入，尚須支付員工薪資等一切情狀，判刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。可上訴。

另一方面，林明進還涉嫌自民國109年6月間自中國大陸進口非醫用口罩，混充國家隊實名制醫用口罩，此部分仍由士林地院審理中。（編輯：戴光育）1110121