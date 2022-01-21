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勸導旅客戴好口罩 台鐵副站長遭對方持傘毆打

2022/1/21 16:05
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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）台鐵苗栗站傳出旅客攻擊站務人員事件，吳姓副站長發現一名男子躺臥月台座椅，上前關心並提醒戴好口罩，男子疑因酒後起身持雨傘毆打副站長，遭警方帶回製作筆錄依法移送裁處。

台鐵苗栗站站長吳兆迪今天接受媒體聯訪表示，這起事件發生在昨天下午4時許，吳姓副站長進行巡視站場勤務時，發現男子躺臥第1月台候車座椅且口罩未戴好，遂上前關切是否身體不適，並勸導要戴好口罩。

吳兆迪指出，男子當時起身口出惡言不肯配合防疫措施，並動手持雨傘朝副站長揮舞、毆打；其他站務人員見狀連忙通知鐵路派出所員警到場協助，最後由員警將男子帶回製作筆錄。

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鐵路警察到場前，其他台鐵人員自力救濟，伺機從男子後方搶下雨傘，不料，男子竟又從一旁拿出1支長棍作勢攻擊，此時，員警趕到，喝令「把東西放下」，男子這才丟棄手中長棍，被帶回一旁派出所。

鐵路警察局台中分局苗栗派出所副所長彭成仁指出，全案依傷害案受理中，但吳姓副站長暫時不提告，後續將江姓男子依違反社會秩序維護法、違反傳染病防治法移送裁處。（編輯：張銘坤）1110121

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