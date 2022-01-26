犯夜店殺警案後又涉命案 男子李聿鈞遭起訴

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（中央社記者林長順台北26日電）男子李聿鈞涉嫌夜店殺警案被判刑10年6月，107年又與男子林明杰等人涉嫌林森北路命案，事後潛逃中國，刑事局去年底將李、林男押解返台。北檢今天依殺人罪嫌起訴2人。

男子曾威豪等人於民國103年9月13日凌晨，在台北松壽路一家夜店與安管人員衝突，男子蕭叡鴻糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，被曾威豪等「中山好青年」群組成員圍毆致死。

全案經法院審理後，已有多名被告被判決定讞，但有部分被告因未到案遭通緝，檢警陸續逮捕歸案。其中，李聿鈞被法院判刑10年6月，案發後偷渡中國後，涉他案被中國公安逮捕，去年底服刑期滿。

刑事局去年12月間派員到中國四川省成都市押解李聿鈞返台，經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫、隔離後解送到北檢歸案。

檢警查出，李聿鈞在夜店殺警案後，另涉嫌發生於107年9月間的林森北路酒吧命案，同案6名被告已陸續被起訴、判刑，李聿鈞與林明杰則潛逃中國，林明杰去年底被刑事局押解返台歸案。北檢今天依殺人罪嫌起訴2人。（編輯：李亨山）1110126