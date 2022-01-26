民主時刻館日治時期骨董鈔票遭竊 監視器現形

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江姓男子日前到立法院民主議政園區民主時刻館參觀，卻將展出日治時期5元骨董鈔票竊走，警方調閱監視器循線偵辦，經通知江男到案後，他坦承行竊，並歸還骨董鈔票，全案依竊盜罪嫌送辦。（民主時刻館提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月26日

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（中央社記者蘇木春台中26日電）江姓男子日前到立法院民主議政園區民主時刻館參觀，卻將展出日治時期5元骨董鈔票竊走，警方獲報調閱監視器偵辦，查出江男涉案通知他到案，江男坦承行竊歸還紙鈔，訊後依法送辦。

立法院中南部服務中心主任王俊傑今天告訴中央社記者，民主時刻館近日展覽主軸為台灣民主百年發展，1935年日治時期台灣舉辦第1次選舉，但選舉有投票門檻，必須年繳5元稅額，且25歲以上的成年男子才有投票權，為了強調投票具有門檻，並強化遊客的印象，因此特別在現場展示5元骨董鈔票。

王俊傑表示，本月8日值班人員帶遊客導覽時發現，原應放置5元骨董鈔票的位置卻空無一物，隨即向警方報案，並調閱館內監視器協助偵辦，警方偵辦後已找到涉案人，並於25日將紙鈔歸還民主時刻館，也感謝警方積極偵辦。

台中市警察局霧峰分局表示，案經警方調閱監視器循線偵辦，查出江男涉案，經通知江男到案後，他坦承行竊，並歸還骨董鈔票，全案依竊盜罪嫌送辦。

王俊傑說，骨董鈔票過去由壓克力板保護，未來將強化防護措施，竊案發生後館內除加強巡邏、調整展示空間配置外，也定期派人檢視確保各展品安全，並製作書面紀錄。（編輯：陳仁華）1110126