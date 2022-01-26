林秉樞涉8罪起訴 高嘉瑜委任律師：若否認應續押

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（中央社記者蕭博文台北26日電）新北檢偵辦林秉樞涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜等案，昨天依私行拘禁等8罪嫌起訴。高嘉瑜委任律師李永裕今天表示，林秉樞在事件曝光後持續恐嚇，若仍否認犯行，應繼續羈押。

李永裕上午在台北地方法院接受媒體聯訪時，做出上述表示。他說，新北地檢署起訴書已詳述林秉樞即使在案件曝光即去年11月29日後，仍持續恐嚇高嘉瑜，因而構成遭檢方聲押獲准的理由，如今案件偵結起訴，若林秉樞仍否認犯行，應有繼續羈押的必要。

李永裕表示，高嘉瑜目前並沒有提出民事求償的打算，要的是讓林秉樞接受法律制裁，賠償問題都是其次。

針對新北檢新聞資料披露林秉樞指示同案女被告到高嘉瑜臉書（Facebook）發文恐嚇，以及在節目直播中張貼「高嘉瑜妳自己想清楚，想不想爆料」等恐嚇留言，李永裕說，高嘉瑜對這名女子因遭林秉樞掌握私密影片而被脅迫犯案感同身受，將心比心而不予追究。

李永裕表示，當初有提供林秉樞散布其他被害女子猥褻照片的事證給檢察官，但檢察官昨天並未就散布猥褻影像部分起訴，是否為檢察官還在處理中或是遺漏，目前不得而知。

媒體問到，是否擔心林秉樞在法院審理時以有精神疾病為由抗辯。對此，李永裕說，法官是職業法官，判的案件非常多，絕對不會用這種精神上的理由、藉口幫被告脫罪。（編輯：戴光育）1110126