王秉華隨機殺人改判無期徒刑 延長羈押2個月

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（中央社記者蕭博文台北28日電）男子王秉華在新北市新店區持刀隨機殺死騎士，一審判處死刑，二審認定他自首且適用減刑，改判無期徒刑，另考量他有逃亡之虞，日前裁定自2月6日起延長羈押2個月。

全案緣於，王秉華於民國109年3月13日晚間駕車偕妻外出，因用餐地點與妻子爭執，在新北市新店區中正路某速食店前臨停。

王秉華為發洩情緒，持料理刀下車，小碎步助跑3步後，朝前方素不相識的林姓騎士背部猛刺一刀後開車逃逸，林姓騎士送醫不治。王妻報警後，警方到場將王男逮捕。

一審台北地方法院認為，王秉華犯案時並無精神障礙導致不能辨識行為違法，且泯滅人性，依殺人罪判處死刑。

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案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，王秉華犯後逃逸，在當時妻子勸說下決定將車停在路旁，並主動自首向警方告知殺人犯行，使警方迅速發覺本案犯罪事實，節省訴訟資源；王男行為符合自首規定，得依法減刑，1月19日宣判，改判無期徒刑，可上訴。

由於王秉華羈押期限將於2月5日期滿，承審合議庭訊問後認為，王秉華獲改判無期徒刑，但尚未確定，且重罪常伴有逃亡的高度可能，有相當理由認定王秉華有逃亡之虞，1月25日裁定自2月6日起，延長羈押2個月。（編輯：張芷瑄）1110128